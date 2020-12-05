В Україні вакцинувати від коронавірусу планують 50% населення у 2021 році

В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон чоловік.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 повинні 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.
В ці категорії входять:
медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;
військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;
працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;
особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;
люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;
вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;
працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;
ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;
дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;
інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.