В Украине продолжает сокращаться загруженность коек для COVID-19

В Украине продолжает сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусной болезнью. По состоянию на 18 ноября в стране заняты 52,8% таких коек против 53,7% днем ранее.

Об этом гласят обнародованные Министерством здравоохранения данные.

Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (19%), Тернопольской (40%), Луганской (43,8%), Кировоградской (44,4%), Одесской (46,6%), Волынской (48,5%) и Днепропетровской (48,8%) областях.

В Киеве заняты 53,2% коек. Самая плохая ситуация в Черкасской и Полтавской областях - здесь заполнены 72,3% и 71,9% кроватей соответственно.

Всего по стране введено уже 52 311 больничных кроватей для COVID-19.

В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 18 ноября в Украине этот показатель составляет 401,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 656,2. В Киеве показатель составляет 466,4.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня в Украине для лечения больных коронавирусом выделено 50 тысяч больничных коек. Это количество могут в случае необходимости увеличить почти вдвое.

Как писало РБК-Украина, в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.