В Украине впервые более 14 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, что вчера в стране было впервые 13 тысяч новых заражений за сутки. В Киеве наиболее сложная ситуация.

По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Также были госпитализированы 1728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели - 7845 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 598 085. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 274 324.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Отметим, в Минздраве сообщили, что Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны. Эту вакцину хотят купить отдельно от той, которую бесплатно получат в рамках глобального механизма COVAX.

Более того, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.