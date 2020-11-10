Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.

Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент приветствовал прорыв при разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.

"Это очень обнадеживающая новость. Прошу вашего способствия в учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также сообщалось, что эта вакцина не поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

О планах закупить вакцину Pfizer заявили в Еврокомиссии, Великобритании и Испании. При этом, Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса, которая не прошла необходимых клинических исследований.