В Украине еще почти 5 000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9 января выявлено еще почти 5 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом суточное число тестирований упало до 26 500.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 168 детей и 176 медиков.

За минувшие сутки:

госпитализировали - 2 411 человек;

летальных случаев - 80;

выздоровели - 7 961 человек;

проведено тестирований - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

С начла пандемии в Украине заболели более 1,11 млн человек, выздоровели более 786 000, умерли 19 668.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Европейский союз помочь с поставками COVID-вакцины. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, без европейской помощи вакцина появится в Украине не раньше марта.

При этом Степанов отмечает, что первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.