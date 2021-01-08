Локдаун в Киеве: какие ограничения будут действовать до 24 января

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

С пятницы, 8 января, в Киеве, как и во всей стране, начинает действовать ряд дополнительных карантинных ограничений, введенных правительством. Они будут действовать до 00:00 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Торговля и рестораны

В Киеве на период локдауна запрещается принятие посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Также запрещается прием покупателей в непродовольственных магазинах, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Смогут работать и принимать покупателей магазины, сверх 60% площадей которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений и горючим.

Торговые центры должны прекратить прием посетителей. Лишь при наличии отдельного входа магазины, которые размещены в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

Бытовое обслуживание

Запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.

Разрешена работа финансовых учреждений, а также операторов почтовой связи.

Можно осуществлять медицинскую практику, ветеринарную практику.

Разрешена деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Работа гостиниц разрешена, но зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00.

Культура, досуг, спорт

Запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в заведениях культуры и других заведениях развлекательной деятельности.

Также запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных потребностей, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей до одного человека на 5 кв. м. Запрещается проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между собравшимися.

Запрещается принятие посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах. Запрет не касается спортивных мероприятий, однако они должны проводится без зрителей.

Новогодние локации

Новогодние локации в Киеве прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Образование

Запрещается посещение заведений образования независимо от формы собственности, кроме заведений дошкольного образования.

То есть, в образовательных заведениях Киева зимние каникулы будут длиться до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, заведения образования будут работать в дистанционном формате.

В обычном режиме продолжат работу только детские садики.

Транспорт

Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - должны осуществлять перевозку пассажиров исключительно в пределах количества мест для сидения.

Во время действия ужесточенного карантина интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро для избежания скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Государственные учреждения и структуры

Государственным учреждениям и структурам, которые расположены в Киеве, рекомендуем максимально перевести работу в дистанционный режим.

При этом центры предоставления административных услуг будут предоставлять неотложнные услуги, такие как выдача свидетельств о рождении, паспортов и прочее.

Напомним, на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом более 5 тысяч пациентов выздоровели.