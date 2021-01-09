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Украина ожидает в феврале первые поставки вакцины для массовой вакцинации, - Степанов

Новина українською → Суббота 09 января 2021 02:50
Украина ожидает в феврале первые поставки вакцины для массовой вакцинации, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Об этом заявил в интервью изданию "Настоящее время" министр здравохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что Украина в своем плане вакцинации не собирается использовать российскую вакцину.

"Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - сказал министр.

Он добавил, что вакцинация населения будет происходить в пять этапов.

"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, - это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются людиу же по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - добавил Степанов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

РБК-Украина писало, что Украина направила Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.

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