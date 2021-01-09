В Україні ще майже 5 000 нових випадків коронавірусу
Станом на 9 січня виявлено ще майже 5 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому добова кількість тестувань впала до 26 500.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, за добу в Україні зафіксували 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей і 176 медиків.
За минулу добу:
- госпіталізовано - 2 411 осіб;
- летальних випадків - 80;
- одужали - 7 961 осіб;
- проведено тестувань - 26 494 (в тому числі методом ПЛР - 18635, методом ІФА - 7859).
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
З початку пандемії в Україні захворіли понад 1,11 млн осіб, одужали понад 786 000, померло 19 668.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна просить Європейський союз допомогти з поставками COVID-вакцини. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, без європейської допомоги вакцина з'явиться в Україні не раніше березня.
При цьому Степанов зазначає, що перші поставки вакцини до України для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.