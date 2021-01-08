Украина просит ЕС помочь с поставками COVID-вакцины, - журналист

Украина направила Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID. Письмо направил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Чрезвычайно высокий мировой спрос и условия закупки вакцин делают наши позиции на переговорах несравнимыми с позициями ЕС", - цитирует журналист письмо Шмыгаля.

По его словам, украинский премьер пишет о том, что Украина без помощи ЕС получит вакцину от COVID не раньше, чем в марте.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко, что Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - отметил он.

Также сообщалось, что Израиль исключает тайные поставки COVID-вакцины для украинских политиков. До этого президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить опубликованную в СМИ информацию о якобы "подпольной вакцинации".