В Украине вакцинировать от коронавируса планируют 50% населения в 2021 году
В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.
Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По планам министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.
В эти категории входят:
- медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
- военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
- работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
- лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
- люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
- учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
- работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
- заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
- взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
- прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.
Также Ляшко рассказал, что во время ужесточенного карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжние курорты и церкви.
Ранее Ляшко сообщил, что введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.