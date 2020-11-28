В Украине действует карантин выходного дня: что запрещено
В Украине третью неделю действует карантин выходного дня. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, работа ТРЦ и магазинов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) - возможна только торговля на вынос;
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
- работа магазинов, кроме продуктовых;
- работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и тд.);
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Как работает:
- продуктовые магазины;
- аптеки (в частности, ветеринарные);
- АЗС (без зон питания);
- общественный транспорт;
- учреждения по предоставлению финансовых услуг;
- операторы почтовой связи;
- медицинские и ветеринарные клиники;
- автомастерские;
- съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19.
В случае введение полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него, отметим министр здравоохранения Максим Степанов.