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Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 11:43
Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.

Об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.

При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.

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