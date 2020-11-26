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Степанов: украинцев предупредят о полном локдауне за 7-10 дней

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 18:29
Степанов: украинцев предупредят о полном локдауне за 7-10 дней Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.) … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболевемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун сроком не менее трех недель, который нужно ввести в ближайшее время.

Отметим, украинское правительство рассматривает возможность локдауна на период новогодних выходных. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что зимние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения Украины.

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