В Україні діє карантин вихідного дня: що заборонено
В Україні третій тиждень діє карантин вихідного дня. В зв'язку з цим заборонено масові заходи, робота ТРЦ та магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Що заборонено:
- прийом відвідувачів в закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе і т.п.) - можлива тільки торгівля на винос;
- прийом відвідувачів в ТРЦ і інших закладах розважальної діяльності;
- робота магазинів, крім продуктових;
- робота установ культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази і т.д.);
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Що працює:
- продуктові магазини;
- аптеки (зокрема, ветеринарні);
- АЗС (без зон харчування);
- громадський транспорт;
- установи з надання фінансових послуг;
- оператори поштового зв'язку;
- медичні і ветеринарні клініки;
- автомайстерні;
- знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок).
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19.
У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього, зазначим міністр охорони здоров'я Максим Степанов.