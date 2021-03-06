Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине

"Красная зона": где и почему ввели

"Красная зона" карантина вводится в областях, в которых фиксируется ухудшение эпидситуации. Предпосылками для ее введения являются три фактора: загруженность больничных коек три дня подряд превышает 65%, число тестов на 100 тысяч населения менее 300, число госпитализаций - более 60.

"Красная зона" начинает действовать через два дня после ее введения госкомиссией.

На данный момент "красная зона" действует в трех областях - Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской. Еще в одной области - Закарпатской - "красная зона" введена сегодня, но начнет действовать с понедельника, 8 марта.

"Красная зона" без поездов

В областях, которые попадают в "красную зону" ограничивают работу поездов. Так, с 00:01 7 марта будет приостановлено движение пригородных поездов, курсирующих по территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Курсировать не будут поезда:

№ 6418 Ходоров - Ивано-Франковск,

№ 6425 Стрый - Ивано-Франковск,

№ 6431 Ивано-Франковск - Коломыя,

№ 6402 Ивано-Франковск - Ворохта,

№ 6403 Ивано-Франковск - Рахов,

№ 6472 Коломыя - Вадул-Сирет,

№ 6452 Коломыя - Залещики,

№ 6442 Коломыя - Ворохта.

№702 Львов - Черновцы.

Продажа билетов в "красную зону" (Прикарпатье, Черновцы, Житомир) ограничена. Однако, если билеты куплены заранее, ими можно воспользоваться.

Кто еще под угрозой

Согласно обновленными данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина находятся:

Киев, Винницкая область, Донецкая область, Запорожская область, Киевская область, Львовская область, Николаевская область, Сумская область, Тернопольская область, Хмельницкая область.

При попадании в "оранжевую зону" новые ограничения не вводятся. Вместе с тем, это сигнализирует об ухудшении эпидситуации и угрозе попадания в "красную зону".

Мобильные госпитали

Первый мобильный COVID-госпиталь в Украине развернули в Ивано-Франковской области. Вместе с тем, пациентов в нем еще не размещали. По словам местных властей, эта мера является превентивной. Кроме того, на Прикарпатье создали спецкомиссию, которая проверит все больницы, принимающие больных с коронавирусом. Целью таких проверок является выявление точного числа занятых и свободных коек.

О намерении развернуть COVID-госпиталь накануне заявили и во Львове. Львовская область находится в "оранжевой зоне" и готовится к ухудшению эпидситуации.

Школы переводят на дистанционное обучение: где и когда

Львов

Во Львовской области с 9 марта школы переходят на удаленку. А уже через неделю дистанционного обучения, с 15 марта, школьники уйдут на весенние каникулы.

Одесса

С 15 марта на удаленку переходят школы Одессы, но лишь 5-11 классы. А с 22 марта одесские школьники идут на каникулы.

Винница

Школы Винницы идут на каникулы уже со вторника, 9 марта. Они продлятся до 15 марта включительно

Ужгород

Школы Ужгорода были на каникулах всю эту неделю. Со вторника, 9 марта, учеба возобновляется, но удаленно - дистанционно будут учиться ученики 5-11 классов, а младшие классы продолжат ходить в школу.

"Красная зона"

Ивано-Франковск, Черновцы и Житомир находятся в "красной зоне", в которой рекомендуется перевести школы на дистанционное обучение. Это касается классов старшей школы.

Третья волна коронавируса и угроза локдауна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украину накрыла третья волна коронавируса, эпидситуация в регионах ужесточается и "красная зона" расширяется. Он также не исключил, что в Украине снова могут ввести локдан. Одним из условий третьего локдауна Шмыгаль назвал расширение "красной зоны" на большую часть страны.