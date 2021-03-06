Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні

"Червона зона": де і чому ввели

"Червона зона" карантину вводиться в областях, в яких фіксується погіршення епідситуації. Передумовами для її введення є три фактори: завантаженість лікарняних ліжок три дні поспіль перевищує 65%, число тестів на 100 тисяч населення менше 300, кількість госпіталізацій - понад 60.

"Червона зона" починає діяти через два дні після її введення держкомісією.

На даний момент "червона зона" діє у трьох областях - Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській. Ще в одній області - Закарпатській - "червона зона" введена сьогодні, але почне діяти з понеділка, 8 березня.

"Червона зона" без поїздів

В областях, які потрапляють в "червону зону" обмежують роботу поїздів. Так, з 00:01 7 березня буде призупинено рух приміських поїздів, які курсують по території Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Не курсуватимуть поїзди:

№ 6418 Ходорів - Івано-Франківськ,

№ 6425 Стрий - Івано-Франківськ,

№ 6431 Івано-Франківськ - Коломия,

№ 6402 Івано-Франківськ - Ворохта,

№ 6403 Івано-Франківськ - Рахів,

№ 6472 Коломия - Вадул-Сірет,

№ 6452 Коломия - Заліщики,

№ 6442 Коломия - Ворохта.

№702 Львів - Чернівці.

Продаж квитків в "червону зону" (Прикарпаття, Чернівці, Житомир) обмежена. Однак, якщо квитки куплені заздалегідь, ними можна скористатися.

Хто ще під загрозою

Згідно оновленими даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:

Київ, Вінницька область, Донецька область, Запорізька область, Київська область, Львівська область, Миколаївська область, Сумська область, Тернопільська область, Хмельницька область.

При попаданні в "помаранчеву зону" нові обмеження не вводяться. Разом з тим, це сигналізує про погіршення епідситуації та загрозу попадання в "червону зону".

Мобільні госпіталі

Перший мобільний COVID-госпіталь в Україні розгорнули в Івано-Франківській області. Разом з тим, пацієнтів в ньому ще не розміщували. За словами місцевої влади, цей захід є превентивною мірою. Крім того, на Прикарпатті створили спецкомісію, яка перевірить всі лікарні, які приймають хворих з коронавірусом. Метою таких перевірок є виявлення точного числа зайнятих і вільних ліжок.

Про намір розгорнути COVID-госпіталь напередодні заявили і у Львові. Львівська область знаходиться в "помаранчевій зоні" і готується до погіршення епідситуації.

Школи переводять на дистанційне навчання: де і коли

Львів

У Львівській області з 9 березня школи переходять на навчання віддалено. А вже через тиждень дистанційного навчання, з 15 березня, школярі підуть на весняні канікули.

Одеса

З 15 березня на віддалене навчання переходять школи Одеси, але лише 5-11 класи. А з 22 березня одеські школярі йдуть на канікули.

Вінниця

Школи Вінниці йдуть на канікули вже з вівторка, 9 березня. Вони триватимуть до 15 березня включно

Ужгород

Школи Ужгорода були на канікулах весь цей тиждень. З вівторка, 9 березня, навчання поновлюється, але віддалено - дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів, а молодші класи продовжать ходити в школу.

"Червона зона"

Івано-Франківськ, Чернівці та Житомир знаходяться у "червоній зоні", в якій рекомендується перевести школи на дистанційне навчання. Це стосується класів старшої школи.

Третя хвиля коронавірусу і загроза локдауну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україну накрила третя хвиля коронавірусу, епідситуація в регіонах посилюється і "червона зона" розширюється. Він також не виключив, що в Україні знову можуть ввести локдан. Однією з умов третього локдауну Шмигаль назвав розширення "червоної зони" на більшу частину країни.