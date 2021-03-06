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Школы в Украине переводят на дистанционку: в каких областях и когда

Новина українською → Украина, Суббота 06 марта 2021 10:39
Школы в Украине переводят на дистанционку: в каких областях и когда Фото: ученики (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за роста коронавируса. При этом уже на дистанционном обучении находятся ученики трех областей из "красной" зоны карантина.

Подробнее о ситуациях в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, на дистанционное обучение переводят школы во Львовской области. Такое решение приняла 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - заявили во Львовской ОГА.

Также с 15 марта школам рекомендовали начать каникулы.

Кроме этого на дистанционку перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детским сады.

В Одессе ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение с 15 по 19 марта. С 22 по 26 марта в одесских школах будут каникулы. При этом ученики младших классов также смогут учиться дистанционно, если соответствующее желание будет у их родителей.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников 1-4 классов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на дистанционное обучение перевели учеников в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы находятся в "красной" зоне карантина.

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