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Закарпатскую область внесли в "красную" зону

Новина українською → Закарпатская область, Суббота 06 марта 2021 10:47
Закарпатскую область внесли в "красную" зону Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта.

Такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Отметим, в "красной" зоне карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, накануне в Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом местные власти ввели локальные локдауны.

Отметим, до этого в "красной" зоне карантина находились Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также РБК-Украина писало, что Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону.

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