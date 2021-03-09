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Убийство полицейской в Киеве: подозреваемую взяли под стражу

Автор: Роман Тверденко

Шевченковский райсуд арестовал подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы полиции. Женщина отправлена под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Сейчас проходит дальнейшие выяснение обстоятельств и мотивов убийства. Назначены ряд экспертных исследований. Санкция статьи для подозреваемой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По показаниям подозреваемой также было изъятое возможное орудие убийства - нож.

Напомним, 7 марта в Киеве на проспекте Бажана обнаружили труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти, а именно - множественных ран ножом. На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию. Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Позже стало известно, что предварительной причиной убийства 37-летней полицейской в Киеве считается внезапный конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

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