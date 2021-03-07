В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейской
В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело полицейской. Полиция задержала подозреваемую.
Отмечается, что убитой была сотрудница правоохранительных органов 1983 года рождения.
На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию.
"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Отмечается, что женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По словам Крищенко, убитая и подозреваемая дружили.
"Следователи отрабатывают все версии совершенного", - добавил он.
Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей произошедшего.
Напомним, сегодня в Киеве на улице Бажана обнаружили труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти.
Добавим, что ранее в Тернопольской области произошел взрыв, в результате которого погиб полицейский.