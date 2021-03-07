Убийство полицейской в Киеве: появились первые подробности
Предварительной причиной убийства 37-летней полицейской в Киеве стал внезапный конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Так, 7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти возле дома по проспекту Бажана в Киеве. Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из Департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержали 37-летнюю жительницу столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских относительно причин смерти женщины.
Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, сегодня в Киеве на проспекте Бажана обнаружили труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти. На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, а также привлекли кинологов и криминалистическую лабораторию. Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.