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Вбивство поліцейської у Києві: підозрювану взяли під варту

Автор: Роман Тверденко

У Києві заарештували підозрювану у вбивстві співробітниці поліції. Вона відправлена під варту на два місяці.

Про це повідомляє Київська прокуратура.

Новина доповнюється...

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