UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЦОЗ рассказали, кто может повторно заболеть COVID-19

Автор: РБК-Украина

Случаи повторного заражения коронавирусом встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями. Это приводит к снижению уровня сопротивляемости организма к вирусу.

Самые читаемые новости

Об этом заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

По его словам, в Украине сейчас зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай", - отметил Мацьков.

Напомним, Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Добавим, что президент Владимир Зеленский дал ряд поручения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус