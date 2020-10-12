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В Украине будут отслеживать повторные заболевания коронавирусом

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 12:10
В Украине будут отслеживать повторные заболевания коронавирусом Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую ​​статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас фиксируют случаи повторного заболевания ранее чем через три месяца.

"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас - это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", - отметил Кузин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал ряд поручения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что за сутки в стране зафиксировали 4420 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

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