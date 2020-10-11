Украина готовится к новой волне COVID-19: Зеленский дал ряд поручений

Украина готовится к новой волне коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией.

Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в Facebook.

Так, было принято решение:

временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение;

осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября, но точную дату определят местные власти;

в "красных" и "оранжевых" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. Так, с 22:00 заведения должны будут закрываться.

Кроме того, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.

Министерство здравоохранения увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Для этого правительство предоставило 260 млн гривен на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн гривен на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

Также президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавируса.

Кроме того, Зеленский поручил подготовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, до принятия больных СOVID-19, благодаря чему значительно увеличиться количество койкомест.

Вместе с тем президент поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными COVID-19 подачей кислорода.

В довершение Верховной раде предлагается рассмотреть изменения в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Так, предпринимателей, учреждения и организации, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без масок, могут начать штрафовать. Предусматривается, что штраф будет увеличен до 3400-5100 гривен.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.

Кроме того, за сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.