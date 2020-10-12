В Украине 4420 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4420 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки сделали 21 906 тестов на коронавирус. В частности, 19 867 ПЦР-тестов.

Ситуация с COVID-19 сложная в Харьковской области (+741), Сумской области (+418), Ровенской области (+203), Полтавской области (+244), Хмельницкой области (+219).

С начала пандемии в стране подтвердили 265 454 случая заражения коронавирусом. Также в Украине выявили 5015 смертельных случаев (+43) и 114 410 выздоровевших (+903).

РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве объяснили спад числа больных коронавирусом на выходных.

Отметим, в понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти на новый локдаун.

На прошлой неделе в Украине впервые зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве за сутки заболели 422 человека.