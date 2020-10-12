ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 4420 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 08:51
В Украине 4420 новых случаев коронавируса Фото: человеку проводят тест (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4420 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки сделали 21 906 тестов на коронавирус. В частности, 19 867 ПЦР-тестов.

Ситуация с COVID-19 сложная в Харьковской области (+741), Сумской области (+418), Ровенской области (+203), Полтавской области (+244), Хмельницкой области (+219).

С начала пандемии в стране подтвердили 265 454 случая заражения коронавирусом. Также в Украине выявили 5015 смертельных случаев (+43) и 114 410 выздоровевших (+903).

РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве объяснили спад числа больных коронавирусом на выходных.

Отметим, в понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти на новый локдаун.

На прошлой неделе в Украине впервые зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве за сутки заболели 422 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Коронавирус
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
DAILY
Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах