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В ЦОЗ рассказали, кто может повторно заболеть COVID-19

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 18:39
В ЦОЗ рассказали, кто может повторно заболеть COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Случаи повторного заражения коронавирусом встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями. Это приводит к снижению уровня сопротивляемости организма к вирусу.

Об этом заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

По его словам, в Украине сейчас зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай", - отметил Мацьков.

Напомним, Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

Добавим, что президент Владимир Зеленский дал ряд поручения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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