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У ЦГЗ розповіли, хто може повторно захворіти на COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 18:39
У ЦГЗ розповіли, хто може повторно захворіти на COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Випадки повторного зараження коронавірусом зустрічаються серед людей з супутніми захворюваннями. Це призводить до зниження рівня опірності організму до вірусу.

Про це заявив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олександр Мацьков в ефірі "Україна 24".

За його словами, в Україні зараз зафіксовані поодинокі випадки повторного зараження коронавірусом.

"Повторне інфікування - це поодинокі випадки. Кожен з таких випадків вимагає детального аналізу, бо потрібно підтвердити, що це саме повторний випадок", - зазначив Мацьков.

Нагадаємо, МОЗ планує відстежувати повторні захворювання коронавірусом в Україні.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували 4420 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.

Додамо, що президент Володимир Зеленський дав ряд доручення у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

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