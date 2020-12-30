Цена, сроки и условия хранения: что известно о вакцине для Украины

Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID с китайской компанией Sinovac Biotech. На сегодня известны возможные сроки поставки, закупочная цена и условия хранения.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сколько вакцины закупят

По контракту с производителем Украина закупит 1 913 316 доз вакцины от COVID-19. Соответственно, этого количества должно хватить для курса вакцинации более 950 тысяч украинцев.

Поставки будут осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украине гарантированы 8 млн доз вакцины бесплатно для вакцинации 4 млн человек.

Цена

Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", который является уполномоченным представителем Sinovac Biotech. Закупочная цена составит 504 гривны за одну дозу.

При этом вакцинация будет абсолютно бесплатной. Китайской вакциной будут прививать украинцев из групп риска и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Когда вакцина будет в Украине

Первая партия в количестве 700 000 доз поступит в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Британии, ЕС или компетентными органами других стран. Другими словами, на сегодня вакцина Sinovac Biotech еще является кандидатом, которая завершает клинические испытания.

Однако уже в январе 2021 года вакцина может получить необходимое разрешение. В феврале ее подадут на переквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Результаты испытаний

Клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

В частности, III фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Условия хранения

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 по Цельсию.

Когда вакцинация начнется в Украине

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что масштабная вакцинация от COVID начнется в короткие сроки.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.