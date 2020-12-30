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Зеленский: в короткий срок начнем масштабную вакцинацию от COVID

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 14:10
Зеленский: в короткий срок начнем масштабную вакцинацию от COVID Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID. Согласно этому контракту, наша страна получит 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация в Украине может стартовать уже в феврале 2021 года.

"Нам нужно привезти вакцину как можно быстрее. И мы рассчитываем реально, что в феврале бы уже будем в силах поставить вакцину и начать масштабную вакцинацию", - заявил Степанов и добавил, что в первую очередь нужно вакцинировать медиков, жильцов домов престарелых и около 45 тысяч военнослужащих на Донбассе

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