В ОП назвали сроки поставки вакцины от COVID в Украину по первому контракту

Первая партия вакцин от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech должна пройти быть зарегистрирована в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или в Европейском союзе.

Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinovac Biotech. По условиям контракта Украина получит 1,9 млн доз вакцины, которые должны поступить в максимально короткие сроки.

Ранее РБК-Украина писало, что решение о закупке вакцины Sinovac Biotech также приняла Турция. Одобрение этой вакцины запланирована на январь 2021 года планируется одобрение этой вакцины.

Отметим, на промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.