ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ОП назвали сроки поставки вакцины от COVID в Украину по первому контракту

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 14:05
В ОП назвали сроки поставки вакцины от COVID в Украину по первому контракту Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Первая партия вакцин от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech должна пройти быть зарегистрирована в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или в Европейском союзе.

Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinovac Biotech. По условиям контракта Украина получит 1,9 млн доз вакцины, которые должны поступить в максимально короткие сроки.

Ранее РБК-Украина писало, что решение о закупке вакцины Sinovac Biotech также приняла Турция. Одобрение этой вакцины запланирована на январь 2021 года планируется одобрение этой вакцины.

Отметим, на промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Офис президента вакцина от коронавируса
NEWS
Поддержка психического здоровья населения должна быть в COVID-протоколах, - ВОЗ
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Поддержка психического здоровья населения должна быть в COVID-протоколах, - ВОЗ
DAILY
На грани. Почему больные COVID-19 в Украине совершают суициды
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани. Почему больные COVID-19 в Украине совершают суициды