Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech. По условиям контракта 1,8 млн доз вакцины должны поступить в максимально короткие сроки.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Сообщается, что вакцинировать китайским препаратом будут бесплатно. Также сообщается, что прививки будут делать украинцам из групп риска и тем, кто задействован в борьбе с пандемией коронавируса.
Примечательно, что данная вакцина еще не прошла регистрацию ни в Китае, ни в других странах.
Отметим, Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. В частности, компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита.
Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 ранее приняла Турция. На январь 2021 года планируется одобрение этой вакцины в других странах, также она будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
Отметим, на промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.