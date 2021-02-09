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Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 11:52
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега. Спецтехника продолжает работать, за вчера вывезли 350 тонн снега.

Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, ночью работали 459 единиц техники и 260 работников для расчистки снега.

"За двое суток в Киеве выпало около 30 см осадков. Все службы работают в круглосуточном режиме со штрафом в 1700 гривен", - отметил он.

Согласно Административному кодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега - до 1700 грн.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, в свою очередь, отметил, что почти весь общественный транспорт вышел на линию. В городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.

"За сутки 141 единица транспорта эвакуирована... За сутки 350 тонн снега вывезено", - сообщил он.

Отметим, по прогнозам синоптиков, снегопады в Киеве будут и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.

Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

В частности, утром на дорогах города образовались масштабные пробки.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.

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