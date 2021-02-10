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Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 08:11
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города.

Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.

Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега.

РБК-Украина вчера вечером писало, что в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

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Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта
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