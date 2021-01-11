Локдаун в Украине: что разрешено и что под запретом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
В Украине с 8 по 24 января действует локдаун из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
Так, в стране запрещается:
- работа кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос;
- работа торгово-развлекательных центров, кроме работы в них субъектов хозяйствования, работа которых разрешена;
- посещение спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- работа заведений культуры, а также проведение культурных мероприятий;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- посещение заведений образования всех форм собственности, кроме детских садов.
Разрешена:
- работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение;
- торговля продовольственными товарами;
- торговля лекарственными средствами, медицинскими и ветеринарными препаратами;
- торговля средствами гигиены, связи и кормами для животных;
- торговля бытовой химией и печатной прессы;
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- работа автозаправочных станций (АЗС) без зон питания;
- работа банков и почтовых отделений;
- работа парикмахерских и салонов красоты;
- работа отелей (зоны общего питания работают с 6 до 11 утра);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Напомним, в Украине за вчера выявили меньше всего новых случаев коронавируса за последние три месяца - COVID-19 подтвердили у 4 288 человек.
Ранее в Минздраве сообщали, что после праздников в Украине возможен рост заболеваемости COVID-19.