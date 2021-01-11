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Локдаун в Украине: что разрешено и что под запретом

Новина українською → Украина, Понедельник 11 января 2021 08:46
Локдаун в Украине: что разрешено и что под запретом Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с 8 по 24 января действует локдаун из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Так, в стране запрещается:

  • работа кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа торгово-развлекательных центров, кроме работы в них субъектов хозяйствования, работа которых разрешена;
  • посещение спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа заведений культуры, а также проведение культурных мероприятий;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • посещение заведений образования всех форм собственности, кроме детских садов.

Разрешена:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто, авиа и железнодорожное сообщение;
  • торговля продовольственными товарами;
  • торговля лекарственными средствами, медицинскими и ветеринарными препаратами;
  • торговля средствами гигиены, связи и кормами для животных;
  • торговля бытовой химией и печатной прессы;
  • техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
  • работа автозаправочных станций (АЗС) без зон питания;
  • работа банков и почтовых отделений;
  • работа парикмахерских и салонов красоты;
  • работа отелей (зоны общего питания работают с 6 до 11 утра);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Локдаун в Украине: что разрешено и что под запретом

Напомним, в Украине за вчера выявили меньше всего новых случаев коронавируса за последние три месяца - COVID-19 подтвердили у 4 288 человек.

Ранее в Минздраве сообщали, что после праздников в Украине возможен рост заболеваемости COVID-19.

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