Степанов: локдаун ни в коем случае не отменят

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят усиленный карантин. Локдаун в стране действует до 24 января.

Об этом он заявил на брифинге.

Министр отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин - до 24 января.

"И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, - ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать", - заявил Степанов.

Вчера РБК-Украина писало, что Максим Степанов выступил за продление локдауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

Сейчас в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин.

По словам министра здравоохранения, целью введения локдауна в Украине является ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.