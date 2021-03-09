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На стационарное лечение COVID-пациентов потратили 11 млрд гривен в 2020

Автор: Юлия Струк

И.о главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский заявил, что на стационарное лечение COVID-пациентов потратили 11 млрд гривен в прошлом году. За них пролечились 250 тыс. украинцев.

Об этом Виленский рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что на лечение одного пациента потратили 45 тысяч гривен бюджетных средств.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн", - рассказал и.о главы НСЗУ.

Он уточнил, что это большие средства. Они пошли на лечение пациентов не в интенсивной терапии, а в стационаре.

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", - объяснил Виленский.

Напомним, 2 марта глава Национальной службы здоровья Украины сделал первую прививку от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Программе медицинских гарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19. НСЗУ постоянно мониторит ситуацию с уровнем заболеваемости.

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