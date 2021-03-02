Глава Нацслужбы здоровья вакцинировался от коронавируса
Во вторник, 2 марта, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали неиспользованной дозой вакцины CoviShield.
По его словам, в Киевской городской клинической больнице № 1 сформирована мобильная команда, которая вакцинирует людей от коронавируса.
"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.
По словам Виленского во флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные, то их утилизируют.
"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил он.
Вакцинація від COVID-19 очільника НСЗУ Андрія Віленського
Очільник НСЗУ Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 у рамках публічної кампанії з вакцинації. “Ми зараз знаходимося у Київській міській клінічній лікарні №1 Тут сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від COVID-19. Зараз я також планую отримати вакцину у рамках публічної кампанії з вакцинації. Це вакцина - AstraZeneca (CoviShield) - вона офіційно зареєстрована в Україні, має доведену ефективність і дозволена для екстреного використання в світі та в Україні. Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися та записатися у чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий ніж ризики. А від темпів вакцинації у нашій країні залежить здоров’я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей з бюджету держава витратить на подолання пандемії. Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди. У флаконі міститься 10 доз вакцини, якщо залишаються невикористані, їх утилізують. Тому є сенс записатися у чергу на вакцинацію навіть якщо ви не входите у ті групи населення, яких вакцинуватимуть у першу, другу чи третю чергу”.Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 2, 2021
Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, сегодня прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от COVID-19 на Донбассе.
Также 2 марта первую прививку от коронавируса получил главный санитарный врач Виктор Ляшко.