В Программе медгарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID

В Программе медицинских гарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19. Национальная служба здоровья постоянно мониторит ситуацию с уровнем заболеваемости.

"В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрено около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19. НСЗУ постоянно мониторит ситуацию с уровнем заболеваемости, чтобы успеть перераспределить средства государственного бюджета", - указано в сообщении.

В прошлом году НСЗУ выплатила более 19 млрд гривен больницам и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него. В текущем году 25 центров экстренной медицины получили от НСЗУ уже почти 1,5 млрд гривен.

"На сегодняшний день договоры с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 511 медицинских учреждений. В январе медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Украине оказывали более 3 тыс. команд, из которых 289 - неанестезиологические", - информируют в ведомстве.