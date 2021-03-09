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На стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень у 2020

Автор: Юлія Струк

В.о голови Національної служби здоров'я Андрій Віленський заявив, що на стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень торік. За них пролікувалися 250 тис. українців.

Про це Віленський розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на лікування одного пацієнта витратили 45 тисяч гривень бюджетних коштів.

"Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатило 45 тис. грн", - розповів в.о голови НСЗУ.

Він уточнив, що це великі кошти. Вони пішли на лікування пацієнтів не в інтенсивній терапії, а в стаціонарі.

"Якщо хворий просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації - 100 тис. грн. Але в середньому це 45 тис. грн", - пояснив Віленський.

Нагадаємо, 2 березня голова Національної служби здоров'я України зробив перше щеплення від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Програмі медичних гарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID-19. НСЗУ постійно моніторить ситуацію з рівнем захворюваності.

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