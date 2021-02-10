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На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 15:25
На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. В областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз на 11 февраля

В четверг в Украине продолжают идти снегопады в почти всех регионах, кроме Запорожской, Николаевской, Херсонской и Крыма. На западе страны днем будет -2-6, а ночью -1-9. На севере и в центре страны днем -1-3, -2-12. На востоке и юге страны +3+12, а ночью от 0 до +4.

На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

Прогноз на 12 февраля

В пятницу передают снегопады уже во всех областях. На западе ударят морозы, днем будет -7-13 и ночью так же. На юге и востоке днем будет -7+7, а ночью -9+5. В центре и северных областях днем -3-10, а ночью -6-10.

На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет облачно в большинстве областей, кроме центральных, там будут снегопады. Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-12, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-9, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье снегопады уйдут, но будут сильные морозы. На западе днем -6-11, а ночью -9-16. На севере и в центре днем -11-14, а ночью -12-16. На востоке и юге страны днем -5-9, а ночью -9-12.

На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

Напомним, в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

Отметим, в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега.

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