Смешанная форма и до 20 человек в группе: как работают школы и вузы с 25 января

С 25 января вернулись ограничения карантина в Украине, которые действовали до усиленных мер. Это означает, что детсады и школы могут снова работать в обычном режиме, а техникумы, училища и вузы - по определенным правилам.

Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, школы снова могут проводить обучение в очном формате. В Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве за парты вернулись все ученики.

От 99% до 91% школ вернулись к обычному формату в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные - по смешанной форме.

От 70% до 58% школ работают в обычном режиме в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях. В Полтавской преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения, в Тернопольской ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а 5-11 классы учатся по смешанной форме.

В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.

Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.

Запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% студентов (учеников) и персонала.

Все учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мер.

Напомним, ранее сообщалось, что школы Киева выходят из карантина, но могут вернуться на дистанционное обучение при определенном условии.

Также ранее Министерство образования и науки дало рекомендации по работе вузов после локдауна.