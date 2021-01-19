ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как студенты будут учиться после локдауна: рекомендации МОН

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 17:13
Как студенты будут учиться после локдауна: рекомендации МОН Фото: в МОН дали рекомендации, как учиться студентам (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Студенты после завершения локдауна в Украине 24 января должны приступить к занятиям в очном или смешанном формате. Это касается соискателей профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования.

Об этом в Telegram сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно.

"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", - отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что студенческую и ученическую практику необходимо организовать с обязательным соблюдением карантинных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники выпускных классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения.

Также стало известно, что в Тернополе ввели каникулы в школах до конца жесткого карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество студенты вузы Локдаун
NEWS
Как студенты будут учиться после локдауна: рекомендации МОН
РБК-Украинаинформационное агентство Как студенты будут учиться после локдауна: рекомендации МОН
DAILY
Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне