Змішана форма і до 20 осіб у групі: як працюють школи та виші з 25 січня

З 25 січня повернулися обмеження карантину в Україні, які діяли до посилених заходів. Це означає, що дитсадки і школи можуть знову працювати у звичайному режимі, а технікуми, училища та виші - за певними правилами.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, школи знову можуть проводити навчання в очному форматі. В Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Івано-Франківській, Житомирській областях та Києві за парти повернулися всі учні.

Від 99% до 91% шкіл повернулися до звичайного формату в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. У Миколаєві учні 1-4, 9,11 класів будуть навчатися в очному режимі, решта - за змішаною формою.

Від 70% до 58% шкіл працюють у звичайному режимі у Чернівецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях. У Полтавській переважно змішана та дистанційна форми навчання, у Тернопільській учні молодших класів відвідують уроки у звичайному режимі, а 5-11 класи навчаються за змішаною формою.

У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи - за змішаною формою. В Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково - дистанційна форми навчання.

Заклади професійної (професійно-технічної), професійної перед вищою та вищої освіти можна відвідувати групами не більше 20 осіб.

Заборонено відвідувати навчальні заклади, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 знаходиться більше 50% студентів (учнів) та персоналу.

Всі навчальні заклади повинні працювати з дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Києва виходять з карантину, але можуть повернутися на дистанційне навчання при певній умові.

Також раніше Міністерство освіти і науки дало рекомендації по роботі вишів після локдауна.