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Школы Киева выходят из карантина, но могут вернуться на дистанционку: названо условие

Новина українською → Киев, Воскресенье 24 января 2021 15:29
Школы Киева выходят из карантина, но могут вернуться на дистанционку: названо условие Фото: пустой класс в школе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Школы Киева возобновят полноценную работу с 25 января, после завершения жесткого карантина. Но при ухудшении эпидемиологической ситуации могут перейти на смешанную систему обучения.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация.

В КГГА отметили, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе не будут уводить на дистанционное обучение сразу всех учеников. Как и раньше, в случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.

Напомним, после завершения жесткого карантина в Украине разрешена полноценная работа заведений общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Если на самоизоляции будет находиться половина соискателей образования и персонала, то такое заведение будут отправлять на карантин. Также в учреждениях образования запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

В полночь 25 января в Украине завершится действие январского локдауна. РБК-Украина рассказывало, что будет разрешено и запрещено с 25 января.

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