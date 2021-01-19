UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сильный ветер и метели: на западе Украины ухудшится погода

Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 20 января, в некоторых западных областях ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели. Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили спасатели.

Напомним, до этого синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Уже в ближайшие дни морозы отступят.

Также РБК-Украина писало, что в Украину из Средиземного моря идет волна теплого воздуха, которая принесет оттепель. Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в некоторых регионах.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрпрогнозЗакарпатьеКарпатыПогодаСнегопад