Когда придет потепление в Украину: синоптики назвали точную дату

Потепление в Украину придет уже в четверг, 21 января. Температура воздуха повысится и страну накроет оттепель.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как прогнозируют 21-22 января морозы отойдут, осадков тоже не прогнозируют. Только в Карпатском регионе в четверг будет небольшой снег, а 22 января небольшой дождь.

Завтра на западе страны небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье умеренный снег, на остальной территории без осадков.

Еще завтра температура воздуха ночью будет -15-20, днем -5-10 мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью -21-26, днем -12-17 мороза. На западе страны ночью -4-9 мороза, днем от -2 мороза до -3 тепла.

Как РБК-Украина писало, волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до 10 градусов тепла.

Напомним, в Украине холодная погода продолжается, снег идет в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской и Харьковской, в центральных, Сумской областях. Температура воздуха колеблется от -5 до -23.