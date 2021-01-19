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Сильний вітер і хуртовини: на заході України погіршиться погода

Автор: Дмитро Левицький

У середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини. Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили рятувальники.

Нагадаємо, до цього синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Вже найближчими днями морози відступлять.

Також РБК-Україна писало, що в Україну з Середземного моря йде хвиля теплого повітря, яка принесе відлигу. Синоптики прогнозують до 10 градусів тепла у деяких регіонах.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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