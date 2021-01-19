Украину накроет волна теплого воздуха со Средиземного моря

Потепление будет постепенным, начиная уже с завтрашнего дня

Волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до 10 градусов тепла.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"С юга распространится теплый средиземноморский воздух", - сказала она.

Как отметила синоптик, потепление будет постепенным.

"В ближайшие сутки, 20 января, еще сохранится холодная погода. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 10 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях ночью еще 21-26, днем 12-17 градусов мороза", - сказала она и добавила, что несколько теплее будет на западе и в Крыму - ночью 4-9 градусов мороза, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По прогнозу Укргидрометцентра, в следующие двое суток, в четверг-пятницу (21-22 января) тепло распространится практически на всю территорию Украины, но 21 января на Левобережье ночью еще будет 15-20 градусов мороза, на востоке до 27 градусов, днем - 3-8 градусов мороза.

Как отметила Голеня, уже 22 января в западных и южных областях ночью около нуля, днем 4-9 градусов тепла. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. Но в восточных областях еще 4-9 градусов мороза ночью, а днем около нуля.

"На выходных теплая погода в Украине сохранится", - сказала синоптик.

Во время оттепели 21 января на западе ожидается небольшой снег, а 22 января уже на Закарпатье и Прикарпатье уже дождь. На остальной территории осадков не ожидается, но 21-22 января возможны туманы, добавила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.