Шмыгаль: кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19. По его словам, на это правительство выделит средства.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.

"Поставили регионам задачу, чтобы к 80% койко-мест, которые будут принимать больных с COVID, должен быть подведен кислород или должны быть оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения", - заявил Шмыгаль.

Позже глава правительства сообщил, что Кабмин выделил на эти цели 572 млн гривен.

Отметим, ранее премьер-министр поручил Минздраву проработать вопрос по поводу возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койко-мест.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину, поскольку в коммунальных больницах столицы заканчиваются места.

Напомним, в Киеве и еще пяти областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.

Так, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 5804 человека.